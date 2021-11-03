مولدوفا بعد التدقيق المالي قد تطلب من غازبروم إعادة هيكلة الدين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو، أن مولدوفا قد تطلب من غازبروم إعادة هيكلة الدين بعد إجراء تدقيق مالي لديون شركة “مولدوفا غاز”.

كيشيناو – سبوتنيك. وقال سبينو على البث المباشر لقناة “مولدوفا 1”: “ليس لدينا الكثير من الوقت، يجب علينا إجراء التدقيق خلال 4-5 أشهر. ثم سنقرر إذا كان هناك إمكانية تسديد الدين خلال 5 أعوام. إذا لم يكن هناك إمكانية، سنضطر لإجراء محادثات مع غازبروم ونطالبه بإعادة هيكلة الديون”.

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هذا وكان رئيس شركة “غازبروم” الروسية، أليكسي ميللر، قد التقى يوم الأربعاء المنصرم، مع كل من نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو ورئيس مجلس إدارة شركة “مولدوفا غاز” فاديم شيبان، وذلك لبحث إبرام عقد جديد لتزويد هذه الدولة بالغاز.

وأعلنت شركة غازبروم الروسية، السبت الماضي، أن مولدوفا مدينة لروسيا بـ 709 ملايين دولار، مقابل إمدادات غاز، موضحة أنها ستوقف إمدادات الغاز الروسي إلى هذا البلد، إذا لم يتم سداد الديون المتراكمة وتوقيع عقد جديد.

يُشار إلى أن برلمان مولدوفا أقر، في وقت سابق، حالة الطوارئ في البلاد، بسبب نقص إمدادات الغاز في البلاد.

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