محمد بن مسعود - الدمام - (وكالة فرنسية) في خبر مفزع للشرعية.. مأرب أصبحت مطوقة وهذا مصيرها .. تفاصيل

بثت وكالة الانباء العالمية ” فرانس برس ” تقرير على لسان مصادر عسكرية، إن مدينة مأرب أصبحت مطوقة بالكامل من قبل ” الحوثيين “.

وأكدت الوكالة الفرنسية أنه لم يعد هناك أمام الشرعية ” غير طريق واحد للخروج من مأرب لكنه غير آمن ” ، في إشارة إلى طريق العبر شرقي المدينة، والذي تعرضت إحدى النقاط لقوات هادي ومليشيات الإصلاح المتواجدة فيه، لهجوم مجهول مؤخرا، نتج عنه عدد من القتلى والجرحى.

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وأوضحت أن مليشيا الحوثي تمكنت من محاصرة قوات مليشيات الاخوان في مدينة مأرب، بعد سيطرتها على جميع مديرياتها الجنوبية والغربية. وأشارت إلى أن ” الحوثيين مصرين على إسقاط مأرب بالرغم من الضغوط الدولية “.

وكانت مليشيا الحوثي حققت تقدما واسعا في محيط مدينة مأرب، عقب سيطرتها على مديرتي الجوبة وجبل مراد، وتوغلها باتجاه المناطق الغربية الشمالية المتاخمة للمدينة.

وتأتي هذه الاعترافات الدولية، تزامناً مع تحركات دولية لإزاحة الشرعية، استعدادا لمرحلة ما بعد سقوط مأرب، والتي عصفت بجميع التوازنات الإقليمية والدولية.