محمد بن مسعود - الدمام - تجنّبها فوراً.. أخطاء خطيرة على صحتك قد ترتكبها عند تناول الفطور

من المعروف أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، كي تمدك بالطاقة لتكمل يومك. لذا من المفروض أن تكون هذه الوجبة صحية.

ولكن قد يقوم بعض الأفراد بعادات غذائية خاطئة خلال وجبة الفطور مما يدمر مناعة الجسم.. فما هي أبرز هذه الأخطاء؟

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الافتقار إلى الفيتامين D:

يُعد فيتامين D مكوناً مهماً في تعزيز جهاز المناعة. وقد يقع البعض في خطأ تناسي هذه المغذيات الرئيسية عند تحضير وجبة الفطور.

عدم تناول البروتين:

يعد البروتين عنصراً مهماً للحفاظ على نظام مناعة صحي، لذا فإن تناول ما يكفي من البروتين في وجبة الفطور يعد أمراً أساسياً.

تناول الكثير من السكر المضاف:

عندما يتعلق الأمر بتناول وجبة الفطور، التي ستساعد على تقوية مناعة الجسم، يجب التدقيق في كمية السكر التي يتم تناولها. لأن الحبوب السكرية والمعجنات والفطائر المليئة بالسكر المضاف، يمكن أن تؤثر مع مرور الوقت سلباً على كرات الدم البيضاء، وهي خلايا الجسم المعنية بمحاربة العدوى.

تناول الوجبات السريعة:

يمكن أن يؤدي تناول وجبة الفطور في مطاعم الوجبات الجاهزة والسريعة إلى تدمير جهاز المناعة.

عدم تناول عصير البرتقال:

لا يعني تقليل أو تجنب تناول السكر المضاف، أن الجسم لا يحتاج إلى السكريات الطبيعية التي يمكن الحصول عليها عن طريق تناول الفواكه الطازجة والعصائر الطبيعية.