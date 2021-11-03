محمد بن مسعود - الدمام - وداعًا للدهون المتراكمة في الكبد.. مستحضر طبيعي يقضي عليها تمامًا (طريقة التحضير البسيطة)

يصاب الكثيرون بمرض سمنة مفرطة نتيجة للإصابة دهون علي الكبد، ولذلك فإن في هذه الحالة علاج و تنظيف الكبد من الدهون هو أول طريق لعلاج مرض السمنة.

أسباب تراكم الدهون على الكبد

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ووفقًا لحساب “طب وصحة” على موقع “تويتر”؛ فإن الدهون تتراكم على الكبد للأسباب الآتية:

– زيادة نسبة الكوليسترول الضارة في الدم.

– زيادة الوزن بطريقة مبالغ فيها، حيث أن السمنة المفرطة من الأسباب الرئيسية لتكوين الدهون على الكبد.

– عدم القيام بمجهود يساعد الجسم على حرق الدهون.

– الإكثار من تناول الوجبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكريات الضارة بالصحة.

– تناول المشروبات الكحولية بكميات كبيرة.

– الإصابة بمرض السكري.

– الإستمرار على تناول أدوية معينة لفترات طويلة مثل تناول أدوية منع الحمل للسيدات.

علامات تراكم الدهون على الكبد

وأوضح الحساب المختص بالشؤون الصحية، أن هناك عددًا من العلامات التي تشير إلى أن الكبد يتراكم عليه الدهون ويحتاج لإذابتها، وهي الآتي:

– الشعور بوجع مستمر في المنطقة اليمنى من البطن.

– الإحساس بالضعف والوهن بشكل عام في الجسم.

– الشعور بالغثيان لفترات طويلة.

– القيء بشكل مستمر.

– شحوب الوجه.

– اصفرار الجلد والعين.

وأضاف الحساب: أن تراكم الدهون في الكبد ليس أمر خطير، ولكن عندما يزداد بمقدار 10:15% عن وزن الكبد يعد أمرًا غير طبيعي وخطير، وفي هذه الحالة قد يسبب تلف للكبد.

كيفية التخلص من دهون الكبد وتقوية عضلة القلب وإذابة الأملاح من الجسم بإستعمال خل الأعشاب والعسل واليمون

المكونات: “كوب الماء الفاتر – ملعقة من خل الأعشاب طبيعي (العضوي) – ملعقة عسل من العسل الخام العضوي قطرات من اليمون”.

طريقة التحضير: “هزوا خل الأعشاب لتمزجوا الجزء غير المصفى الذي يرسب في القعر، أضيفوا ملعقة من خل الأعشاب إلى كوب من الماء الدافئ.

“أضيفوا ملعقة من العسل الخام إلى المزيج. مع قطرات من اليمون، حركوا المزيج حتى ذوبان العسل بشكل كامل، اشربوا المزيج مرتين يوميًا صباحًا ومساء”.