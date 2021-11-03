محمد بن مسعود - الدمام - كيد النساء.. امرأة خليجية في الإمارات تنتقم من طليقها بسبب حقيبة أدوات تجميل

شهدت محكمة في الإمارات واقعة غريبة حيث قامت امرأة خليجية برفع دعوى ضد طليقها انتقاما منه طالبته فيها بإلزامه بأن يسلمها حقيبة أدوات تجميل ومتعلقات شخصية أخرى.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” أن امرأة لجأت إلى محكمة مدني كلي رأس الخيمة لاسترداد ممتلكاتها الخاصة، المتمثلة في حقيبة أدوات تجميل، وملابس وعباءات، إضافة إلى مصاغها الذهبي من زوجها السابق إذ إنها طلقت منه، ولم يعطها هذه الممتلكات.

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وأوضحت المرأة أن طليقها أصر على احتجاز أغراضها لديه رغم الطلاق وفشلت كل المحاولات الودية معه لاستردادها ما دفعها إلى إقامة الدعوى للمطالبة بها.

ومن جانبه أنكر الزوج هذه الاتهامات وقال إن طليقته أخذت أغراضها الشخصية بنفسها من منزل الزوجية.

ومن جهتها قضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة بعدم اختصاصها لنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية الجزئية صاحبة الاختصاص، لكون المطالبة فيها متعلقة بمتاع.