محمد بن مسعود - الدمام - مطالب عاجلة من رجال قبيلة الرياشية بالبيضاء لجماعة الحوثي

طالب عدد من رجال القبائل بمحافظة البيضاء وسط اليمن مليشيا الحوثي بتسليم قتله أحد أبناء منطقة الرياشية على يد قيادي حوثي في “نقطة الطفة” .

وقالت مصادر قبلية للمشهد اليمني أن عدد من رجال قبيلة الرياشية بمديرية رداع بمحافظة البيضاء طالبوا مديرية الأمن التابعة للمديرية بتسليم قتلة الشاب الثلاثيني مازن توفيق قاسم الصانع الرياشي والذي قتل ظلما وعدوانا في”نقطة الطفة – العريف ” .

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وأضافت المصادر أن أفراد النقطة الحوثية التي يشرف عليها القيادي الحوثي أبو عبد الواحد اقدموا على قتل الشاب الرياشي والذي ينتمي الى قرية مهابة بمديرية الرياشية بمحافظة البيضاء والتي ينتمي اليها القاتل أيضا ولكن من مديرية العرش .

وأكدت المصادر ان الحوثيين قتلوا الرياشي بدم بارد بعد اتهامه من قبل “النقطة الحوثية” بتهريب مادة الديزل وهو ما ينفيه الأهالي ولن يكون مبررا لجريمة القتل .

وطالب رجال القبائل بإحضار جميع قتله الرياشي كشرط لاستلام ودفن جثته دون اي مماطلة او تسويف كما تعمل المليشيا الحوثية في تهريب القتلة وعدم محاسبتهم .

هذا وطالب العديد من أهالي مديرية الرياشية بتحويل قضية الشاب الرياشي الى قضية راي عام للضغط على الحوثيين حتى يتم إحضار القتلة ومحاكمتهم من خلال نشر جرائم المليشيا على جميع شبكات التواصل الإجتماعي .