محمد بن مسعود - الدمام - مشروب “خارق” يخفّض مستوى السكر في الدم سريعا ويعالج ضعف الرؤية والتقيؤ وجفاف الحلق ويقضي على التعب والإرهاق

ووجدت الدراسة أن مشروب الرمان يساعد في تخفيض مستوى السكر بالدم خلال 15 دقيقة فقط، كما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وفي الدراسة، قسم الباحثون عددًا من مرضى السكري إلى مجموعتين، حصلت مجموعة على مياه محلاة، والمجموعة الاخرى على كوب من عصير الرمان، ووجدوا أن معدلات الجلوكوز كانت أقل لدى المجموعة التي تناولت عصير الرمان.

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وتشير النتائج الدراسة، المنشورة على موقع الجمعية الأمريكية للتغذية الإلكتروني، إلى أن عصير الرمان يساعد في تنظيم مستويات سكر الدم لدى مرضى السكري خلال فترة 15 – 30 دقيقة على الأكثر.

وهناك طرق أخرى يمكنها مساعدة مرضى السكري في تخفيض مستوى السكر بالدم، منها المشي، إذ قالت المعالجة الغذائية، كيري بيسون، إن المشي يزيد من ضربات القلب، ما يرسل كميات أكبر من الدم إلى الجسم لمساعدة العضلات، وهذا يحفز امتصاص السكر من مجرى الدم، وبالتالي تنخفض مستوياته.

ويعاني مرضى السكر المرتفع من أعراض مثل عدم وضوح الرؤية والتقيؤ، مع جفاف الحلق والشعور بالتعب والإرهاق معظم الوقت. وينصح الأطباء مرضى النوع الثاني من السكري بمتابعة معدل السكر في الدم باستمرار لمنع حدوث تعقيدات مثل النوبة القلبة أو مشاكل في الكلية والعين.