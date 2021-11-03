محمد بن مسعود - الدمام - الحوثيون يفقدوا أكثر من 400 قتيل حوثي في خمسة أيام بمحافظة مأرب

فقدت المليشيا الحوثية أكثر من 400 قتيل حوثي في خمسة أيام في محافظة مأرب وسط اليمن بعد محاولاتها الحثيثة بالسيطرة على المحافظة .

وقالت ومصادر مقربة من الحوثيين اليوم الثلاثاء أن المليشيا الحوثية فقدت 420 عنصر وقيادي تابع لها في محافظة مأرب خلال الخمسة الأيام الماضية .

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وأضافت المصادر أن الحوثيين قاموا بإضافة أسماء قتلاها في ما تطلق عليه اسم ” مؤسسة الشهداء ” التابعة لهم والتي انهارت بسبب الإعداد المتزايدة من القتلى الحوثيين وعجزها عن دفع مرتبات قتلاهم منذ أكثر من عام بعد تخفيضها خلال ثلاث مراحل بالتدريج من راتب إلى نصف راتب ثم ربع راتب ثم الإيقاف نهائيا .

وأكدت المصادر ان الحوثيين خفضوا أيضا تكاليف الدفن وصولا الى مائة الف ريال تدفع لأسرة كل قتيل حوثي في استهتار واضح بأرواح أبناء القبائل المغرر بهم .

هذا ووضحت المصادر أن الحوثيين قاموا بفصل أسماء القتلى من السلاليين وبعض أبناء محافظة صعدة في قوائم لحالها وتدفع مرتباتهم شهريا وقاموا بمنح هؤلاء رتب عالية دون أبناء القبائل والذين يمثلوا الأغلبية في قوام مؤسسة القتلى الحوثيين .