محمد بن مسعود - الدمام - منخفض خطير واضطرابات شديدة تجتاح ثلاثة محافظات يمنية

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية سكان ثلاث مدن يمنية، من منخفض جوي بارد مسجلة أدنى درجات حرارة خلال فصل الشتاء الحالي.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن أدنى درجات حرارة سجلتها محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.5 في ذمار، تلتها صنعاء بـ : 5.6 درجة مئوية، ثم عمران بـ 6 درجات ومدينة إب : 7، والسدة : 8 ، والمحويت : 9 درجات.

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وأشار المركز الى أن الطقس خلال الـ 24 ساعة المقبلة، سيكون بارد إجمالا على سلسلة المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة ، وعمران، وصنعاء، وذمار، والبيضاء والمناطق المرتفعة من محافظات إب، ولحج والضالع وباردا نسبياً على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ونبه المواطنين في تلك المحافظات أو الذاهبين إليها من التدني في درجات الحرارة الصغرى وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال وطلبة المدارس والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

وحذر المزارعين من آثار الأجواء الباردة على محاصيلهم الزراعية.

يأتي ذلك بعد إعلان الفلكي محمد عياش، عودة انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام القادمة على المناطق الجبلية المرتفعة واستقرار مُعدلاتها نسبياً عند مستويات (8° إلى 5°) درجات مئوية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.