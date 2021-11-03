أخبار السعودية.. بدء توطين قطاع التشغيل.. وموعد اختبارات الفصل الدراسي الأول

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء؛ حيث علنت الوزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548711 حالة، وعلى صعيد آخر قررت الجهات الرقابية في محافظة صبيا إغلاق مطعم إثر واقعة تسمم جماعي، وإلى التفاصيل:

التحالف يدمر طائرتين حوثيتين مسيرتين

أعلن تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه جازان.

بدء توطين قطاع التشغيل بـ6 جهات حكومية

أكدت مصادر بدء آلية توطين قطاع التشغيل في 6 جهات حكومية، موضحة أن الموافقة صدرت على بدء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتشكيل فرق عمل؛ لتنمية المحتوى المحلي في تلك الجهات، وتعمل على تطبيق اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة بالإضافة إلى معالجة شكاوى القطاع الخاص بجانب توفير البيانات ورفع التقارير الدورية المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي السعودي.

الصحة تنشر إحصائية تطعيمات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إعطاء أكثر من 46 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة، موضحة أن الجرعات شملت (24.2 مليون جرعة أولى)، و(21.6 مليون جرعة ثانية).

إجراءات ضد مطعم في«صبيا» بعد تسمم جماعي

قررت الجهات الرقابية في محافظة صبيا إغلاق مطعم للوجبات الجاهزة تسبب في إصابة أكثر من 70 شخصًا بحالة تسمم، وفتح تحقيق في ملابسات الواقعة، وتحركت السلطات للوقوف على أسباب الواقعة، وبدأت في استقصاء واسع بأخذ عينات من العاملين والمصابين والمواد الغذائية لاتخاذ أي إجراءات إضافية في حالة الضرورة.

التعليم تكشف مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، آلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية.

إعلان نتائج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ51

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي.

26 متهمًا بقضايا مختلفة في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام القبض على 26 مخالفًا (مقيمين ومواطنين) متهمين بجرائم متنوعة.

إنقاذ شخص علق في «لوحة إرشادية»

قالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنَّ مدني الرياض باشر بلاغًا عن وجود الشخص العالق بمدينة الرياض، وتم إنقاذه، وهو بصحة جيدة، ويأتي ذلك ضمن مهام الدفاع المدني التي تتضمن حماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين.

نجاة مواطن من الاصطدام بشاحنة حجارة

تدخلت العناية الإلهية لتنقذ مواطنًا من موت محقق؛ ليتفادى الاصطدام بشاحنة محملة بالحجارة على طريق منحدر في منطقة عسير، وظهر في مقطع مصور، جرى تداوله على منصة «تويتر»، اليوم الثلاثاء، سيارة بيضاء اللون، وهي تسير بظهرها، في طريق ضيق، لتتفادى الاصطدام بشاحنة مسرعة محملة بالحجارة قادمة في الاتجاه المعاكس.

السيطرة على حريق قرب محلات تجارية بينبع

أظهر مقطع متداول، قيام فرق الدفاع المدني بإخماد خريق بالقرب من محال تجارية في ينبع، وتصاعدت ألسنة النيران من الحريق فيما غطت الأدخنة سماء الموقع.

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