منطقة العلا.. استمرار أعمال الحفر للبحث عن ممالك «دادان» و«لحيان»

الرياض - محمد عبدالله - يواصل فريق من علماء الآثار السعوديين والفرنسيين أعمال التنقيب والحفر وسط جبال العلا وصحرائها القاحلة، لاستخراج آثار مملكتي «دادان» و«لحيان» القديمتين، اللتين طواهما النسيان منذ أمد بعيد.

وتتركز أعمال الفريق على الحفر في خمسة مواقع قريبة، مرتبطة بالحضارتين الدادانية واللحيانية، اللتين كانت تمثلان قوى إقليمية مهمة ازدهرت قبل ألفي عام، حسب «يورونيوز».

وعن أهداف المشروع، قال عبدالرحمن الصحيباني المشارك في إدارة بعثة الآثار الخاصة بدادان، إن المشروع يحاول فك ما يحيط بهاتين الحضارتين من غموض. فيما أوضح جيروم رومر، الباحث بالمركز الفرنسي للبحث العلمي، أن الهدف هو تكوين فكرة شاملة عن التسلسل التاريخي للموقع وخريطته وثقافته المادية واقتصاده، مشيرًا إلى أن أعمال الحفر اقتصرت في ما سبق على منطقة المحمية الرئيسية.

ومملكة دادان مذكورة في العهد القديم، أما مملكة لحيان فقد كانت من أكبر الممالك في زمانها، وامتدت من يثرب في الجنوب إلى العقبة في الشمال في الأردن حاليًا، وفقًا لما تقوله الهيئة الملكية القائمة على المشروع.

وظلت المملكتان قائمتين على مدار قرابة 900 عام حتى العام 100 في التقويم الميلادي، وكانتا تسيطران على طرق التجارة الحيوية، لكن المعلومات عنهما شحيحة. ويأمل الفريق معرفة المزيد عن طقوس العبادة والحياة الاجتماعية والاقتصاد في المملكتين.

وأصبحت العلا، منذ افتتاحها في العام 2019، من الوجهات السياحية الرئيسية في المملكة، وتشتهر بالمقابر الملكية لمدائن صالح، المحفورة في الصخور منذ ألفي عام على يد الأنباط، الذين بنوا مدينة البتراء الأردنية.

ويمثل مشروع تطوير العلا خطوة تهدف إلى لصيانة المواقع التراثية لما قبل ظهور الإسلام، من أجل جذب السياح غير المسلمين وتعزيز الهوية الوطنية.