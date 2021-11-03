هل يُثاب المرء على عمله وإن تقاضى عليه أجرًا؟.. الشيخ المطلق يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء، اليوم، أن الإنسان يثاب على عمله وإن تقاضى عليه أجرًا إذا حسنت النية.

وأكد المطلق، خلال لقائه مع برنامج «يستفتونك» المذاع عبر فضائية «الرسالة»، أن كل الناس يعملون هذا، فالمدرسون والدعاة يعلمون الناس الخير والقضاة يحكمون بالعدل وفي البلديات والشرطة ومن يفصلون بين الناس ويطبقون أنظمة بها مصالح الناس فكل هؤلاء يعملون عملا يثابون عليه ويأخذون أجرًا.

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