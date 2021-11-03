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 سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا يستقبل الرئيس المكسيكي السابق

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، بجناح المملكة في مقر مؤتمر قمة المناخ COP26، الليلة ، الرئيس المكسيكي السابق فيليب كالديرون، ووزيرة السياحة المكسيكية سابقاً غلوريا غيوفارا.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة جهود البلدين الصديقين في الحد من تداعيات التغييرات المناخية، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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