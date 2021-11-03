شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع الكويت.. إحباط تهريب 1.7 مليون قرص إمفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مخططا لتهريب أكثر من 1.7 مليون قرص إمفيتامين عبر ميناء جدة الإسلامي بالتعاون مع دولة الكويت.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب 1.785.000 قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الكويت، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

وأضاف إنه جرى القبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية، وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.