شكرا لقرائتكم خبر عن 5.3 مليار ريال لمواجهة الجائحة في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن إنفاق 5.250 مليار ريال سعودي، لمواجهة جائحة كورونا خلال العام الماضي 2020، بنسبة 79 % من الميزانية المعتمدة والبالغة 6.633 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي النفقات على البرامج والمشاريع بلغ حوالي 45.540، مليار ريال، بواقع 35.991 مليار ريال للبرامج، و9.550 مليار ريال للمشاريع.

وأشارت إلى أن تعويضات العاملين بلغت خلال العام الماضي 54.818 مليار ريال، فيما بلغ حجم الصرف على الأدوية والمستلزمات الطبية 11.530 مليار ريال، والعلاج بالخارج 1.062 مليار ريال، والعلاج في الداخل 3.104 مليار ريال، وخدمات الغسيل الكلوي 1.5 مليار ريال، في حين بلغت تكلفة الصيانة والتشغيل 6.242 مليار، والمشاريع الرأسمالية 2.866 مليار، والإعاشة 1.693 مليار، والنفقات التشغيلية 2.305 مليار ريال، والمبادرات التحويلية 2.411 مليار ريال.

وقالت الوزارة إنها حققت وبجهود منسوبيها إنجازات كبيرة ونوعية خلال العام الماضي 2020م، لضمان توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض مما أسهم في تجاوز متوسط الأعمار في المملكة المعدل العالمي 70 عاما ليصل إلى 75.