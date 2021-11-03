محمد بن مسعود - الدمام - عادة مقززة تقوم بها النساء في الحمام تفتك بالرجال .. وطبيبة شهيرة تحذر !!

يدور الجدل حول ما إذا كان من المقبول التبول في الحمام وسط مخاوف تتعلق بالنظافة، خاصة بعدما تمت الدعوة مؤخرًا إلى الجمع بين وقت التبول والاستحمام كوسيلة فعالة لتوفير المياه.

في استطلاع أجرته مؤسسة Showers To You العام الماضي، اعترف 76 بالمائة من المشاركين بالقيام بذلك.

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ومع ذلك، لجأت طبيبة أمريكية إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتشرح لماذا يجب الإقلاع عن هذه العادة على الفور؟.. وفقا لموقع express البريطاني.تناولت أليسيا جيفري توماس، طبيبة المسالك البولية في بوسطن بالولايات المتحدة، الموضوع الحساس في مقطع فيديو بعنوان “لماذا لا يجب عليك التبول أثناء الاستحمام؟”.

وأوضحت الطبيبة أن هذه العادة يمكن أن تؤثر على كل من لياقة المثانة وقاع الحوض.

وأوضحت “توماس”: “إذا تبولت في الحمام أو فتحت الصنبور أو الدش ثم جلست على المرحاض وتبولت أثناء الاستحمام، فأنت تنشئ ارتباطًا في الدماغ بين صوت الماء الجاري والاضطرار إلى التبول، عندما تجمع بين ذلك، فمن المحتمل أن يؤدي إلى بعض مشاكل تسرب المثانة عندما تسمع مياه جارية خارج الحمام تشير الأبحاث حول تأثيرات المياه الجارية إلى أن الشعور بالحاجة إلى التبول على صوت الماء هو استجابة مشروطة وانعكاسية.

ويُعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى التشابه مع الضوضاء التي يحدثها المرء عند التبول، ما ينتج عنه ارتباط نفسي مع الفعل.

وتقترح نظرية ثانية أن صوت الماء الجاري يجعل دماغنا يتواصل مع العضلة العاصرة – وهي الحلقة العضلية التي تتحكم في تدفق البول عبر مجرى البول – لجعله مفتوحًا.”.قد يسبب التبول أثناء الاستحمام مشكلة صحية تعرف بـ”سلس البول”، وهو خروج غير مقصود للبول، والذي يعتقد أنه يؤثر على ملايين الأشخاص.

هناك عدة أنواع من سلس البول، بما في ذلك سلس البول الإلحاحي، والذي يشير إلى تسرب البول الذي يتبع رغبة ملحة ومفاجئة في التبول.

يُعتقد أن ما يقرب من نصف جميع النساء فوق سن العشرين يعانين من درجة معينة من سلس البول في حياتهن.وعلى الرغم من أن الحالة عادة ما ترتبط بالشيخوخة، إلا أن الولادة هي عامل خطر آخر معروف.

وغالبًا ما تكون هناك بضع ثوان فقط بين الحاجة إلى التبول وإفراز البول، قد تكون حاجتك إلى البول ناتجة عن تغيير مفاجئ في الوضع، أو حتى بسبب صوت المياه الجارية.في حين تشرح الدكتورة أليسيا جيفري توماس، وهي أيضًا أخصائية علاج طبيعي معتمدة، أنه بالنسبة للنساء، فإن تشريح الحوض ليس مصممًا للتبول واقفًا أثناء الاستحمام.

على عكس النساء، يمتلك الرجال البروستاتا التي تدعم المثانة، مما يجعل التبول جيدًا أثناء الوقوف.ونصحت الدكتور جيفري توماس: “بالنسبة للسيدات، ليس من المفترض أن نتبول واقفين، لن يرتاح قاع الحوض بشكل مناسب، مما يعني أننا لن نفرغ مثانتنا بشكل جيد للغاية، لذا حاولي التبول قبل تشغيل ماء الدش وإذا شعرت بالرغبة الملحة أثناء الاستحمام، فحاولي تجاهل ذلك.”

نظرًا لأن الوقوف وضع صعب يتم فيه إرخاء قاع الحوض، فقد يؤدي في بعض الحالات إلى بقاء كميات متبقية من الماء في المثانة.

