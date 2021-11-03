محمد بن مسعود - الدمام - مأرب في خطر كبير.. وقوات الحوثي تقترب كثيرا من المدينة (تفاصيل وتطورات جديدة)

أكدت مصادر عسكرية وميدانية، أن مدينة مأرب المكتظة بالسكان، أصبحت في خطر كبير، وذلك بعد اقتراب قوات الحوثي من البوابة الجنوبية للمدينة.

وقالت المصادر، إن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت، خلال الساعات الماضية، قصف بالصواريخ البالستية على منطقة العمود التابعة لمديرية الجوبة والمحاذية لمدينة مأرب.

قد يهمك ايضاً

وأوضحت، أن القصف الصاروخي أعقبه هجوم وزحف كبير للمليشيات الحوثية على مواقع القوات الحكومية في منطقة العمود.

وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي حققت تقدما جديدا باتجاه نقطة “الفلج” وجبال البلق، وأصبحت على مشارف مدينة مأرب.