محمد بن مسعود - الدمام - “بدماً بارد” شاب يسكب البنزين على جسد أختة ويشعل النار فيها لهذا السبب الصادم..لن تصدق ماذا حدث في النهاية

أقدم مصري على قتل شقيقته بعدما سكب عليها البنزين وأشعل بجسدها النيران بسبب الخلاف على الميراث في محافظة الدقهلية.

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية، فقد جرى نقل الفتاة المصابة إلى مستشفى علاج الحروق التابع لجامعة المنصورة، وكانت في حالة خطيرة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها.

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وكشفت التحقيقات أن الضحية هي «وداد زكريا محرز محمد عوف»، 25 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، وأصيبت بحروق من الدرجة الثانية في الوجه وفروة الرأس والعنق أعلى الصدر والكتف الأيمن والذراع الأيسر، وخضعت للإسعافات اللازمة بالمستشفى.

وبسؤال المصابة، في محضر الشرطة، اتهمت شقيقها محمد، 42 سنة، حاصل على دبلوم تجارة بسكب بنزين عليها من «جركن»، كان بحوزته، ثم أشعل النار بها باستخدام ولاعة، بسبب الميراث.

وتم القبض على المتهم وإحالة الأمر للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.