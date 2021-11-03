محمد بن مسعود - الدمام - مذيع جريء يحرج ملكة جمال مصر ويطلب منها إزالة المكياج .. وهكذا كانت المفاجأة.. شاهدوا كيف أصبحت؟ (فيديو)
حلت ملكة جمال مصر لعام 2021، نادين الجيار، ضيفة في برنامج “مع الفارس” الذي يقدمه المذيع العراقي، نزار الفارس.
وطلب المذيع من “نادين” أن تغسل وجهها من أجل إزالة ما عليه من مكياج، لكي يشاهد وجهها الحقيقي دون مستحضرات التجميل.
قد يهمك ايضاً
واستجابت “نادين” لهذا الطلب، وبدأت في إزالة المكياج، ولم تختلف ملامحها كثيرًا عما بدت عليه في المكياج، فيما بادر المذيع باستكمال الحلقة مشيدًا بشجاعتها وثقتها بنفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر مذيع جريء يحرج ملكة جمال مصر ويطلب منها إزالة المكياج .. وهكذا كانت المفاجأة.. شاهدوا كيف أصبحت؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.