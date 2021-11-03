محمد بن مسعود - الدمام - مذيع جريء يحرج ملكة جمال مصر ويطلب منها إزالة المكياج .. وهكذا كانت المفاجأة.. شاهدوا كيف أصبحت؟ (فيديو)

حلت ملكة جمال مصر لعام 2021، نادين الجيار، ضيفة في برنامج “مع الفارس” الذي يقدمه المذيع العراقي، نزار الفارس.

وطلب المذيع من “نادين” أن تغسل وجهها من أجل إزالة ما عليه من مكياج، لكي يشاهد وجهها الحقيقي دون مستحضرات التجميل.

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واستجابت “نادين” لهذا الطلب، وبدأت في إزالة المكياج، ولم تختلف ملامحها كثيرًا عما بدت عليه في المكياج، فيما بادر المذيع باستكمال الحلقة مشيدًا بشجاعتها وثقتها بنفسها.