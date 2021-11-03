السعوديه أمير الجوف يواسي الرويلي

محمد بن مسعود - الدمام - قدم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز تعازيه ومواساته في وفاة الموظف بإمارة المنطقة مطلق بن ضيف الله الرويلي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بوالد الفقيد ضيف الله الرويلي، داعياً له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

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