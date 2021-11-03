السعوديه الشمري لواء

محمد بن مسعود - الدمام - قلّد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة مالك الشمري رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء، بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء سالم الشهري.

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