شكرا لقرائتكم خبر عن 259 ألف مركبة تعبر منفذ الرقعي في 8 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إدارة جمارك منفذ الرقعي لـ«اليوم»، عن إحصائية حول حركة العمل الجمركي منذ بداية 2021 وحتى نهاية شهر أغسطس، عن مغادرة 113.935 مركبة وشاحنة، وقدوم 145.641، فيما بلغت قيمة وحجم البضائع الواردة والصادرة 2.267.619.913 ريالا، لـ 557.358.908 أطنان.

أدق التفاصيل

وأشارت الإدارة إلى استخدام التقنيات الحديثة، التي وفرتها الهيئة العامة للجمارك، لتفتيش المركبات الثقيلة عبر أشعة الليزر الأدق على مستوى المنطقة، الذي يمكنه من الكشف التام عن جميع أجزاء المركبات وإظهار أدق التفاصيل وأصغرها حجما للموظف القارئ لتلك الإشعارات، ليتمكن من التعرف على الأجسام الغريبة أو المشتبه بها.

لقاح كورونا

ويعمل المنفذ على مدار الـ 24 ساعة، ويشترط لدخول الركاب وسائقي الشحن أخذ جرعتين من لقاح كورونا، وإظهار جواز السفر، إضافة إلى فحص PCR مطبوع، وفيما يخص الجانب الكويتي، فإن فترة العمل من الساعة 8 صباحا وحتى الـ 12 صباحا، ويشترط وجود فحص PCR مطبوع، وطباعة الجواز الصحي للقاح عبر برنامج تطبيق «توكلنا»، والدخول عبر الجواز فقط.

وسائل حية

وعن آلية عمل الجمارك للتفتيش الثقيل، تبدأ بتسجيل معلومات ثم توجيه المركبة لأشعة الليزر، وبعدها يفتش الموظفون المركبات بشكل ذاتي وبمساعدة الوسائل الحية «الكلاب البوليسية»، المدربة تدريبا كاملا على التعرف عن أي مواد خطرة ومتفجرة أو مواد مخدرة تخبئها المركبات أو سائقوها عن مفتشي الأمن الجمركي.

سجلات تجارية

وتتجه المركبات بعد انتهاء التفتيش إلى نقطة الشؤون الجمركية، التي تعمل على التأكد من سلامة البضائع ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، والتأكد من تسجيل تلك البضائع ومن السجلات التجارية لأصحاب تلك البضائع، والتأكد من استيفاء سداد الرسوم الجمركية، وأخيرا عمليات التأكد من السلامة الأمنية للحمولة من خلال تفتيش الحمولات بمساعدة الوسائل الحية.