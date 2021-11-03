شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز لقاحات كورونا تتأهب لاستقبال الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ عدد من مراكز اللقاحات على مستوى المملكة، تجهيز مواقع خاصة للأطفال، بعد منح هيئة الغذاء والدواء الأمريكية رخصة الاستخدام الطارئ لفئة الأطفال من سن 5 - 11 عاماً.

بيئة جاذبةوفيما يتوقع أن تنتهي هيئة الغذاء والدواء السعودية من مراجعة اللقاح واعتماده خلال فترة وجيزة، بدأت إدارة مركز التحصين ضد فيروس كورونا، بجامعة الملك عبدالعزيز، في تخصيص جزء للأطفال وتجهيزه برسومات كرتونية لخلق بيئة جاذبة للأطفال بشكل عام، استعداداً للمرحلة القادمة.

نقلة نوعيةمن جهتها، ذكرت استشاري الباطنة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى د. فاطمة الشهراني أن اعتماد لقاح فايزر لعمر من 5 - 11 عاما في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية يفتح المجال لدول العالم في تحصين الأطفال من هذه الفئة العمرية، وهيئة الغذاء والدواء السعودية في المملكة تعتبر الجهة المخولة باعتماد اللقاحات في المملكة، واعتماده، يمثل تكون نقلة نوعية نحو تحصين المجتمع بكافة شرائحه والعودة للحياة الطبيعة بشكل كامل.

وأضافت إن تجهيز بعض مراكز اللقاحات بشكل جاذب للأطفال، خطوة إيجابية لكسر حاجز رهبة الطفل من التطعيم بشكل عام.

الطاقة الاستيعابيةوكان رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، دشن مؤخراً مركز التحصين ضد فيروس كورونا، والذي يحتوي على 48 عيادة بمبنى 29 بالجامعة، بالإضافة لإنشاء مركز لقاحات داخل المستشفى الجامعي خاص بالكوادر الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى، وخصصت الجامعة كوادر طبية ومتطوعين لتسيير عملية الدخول والخروج، في المركز الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 2000 مستفيد يوميًا.