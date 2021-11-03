شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تستدعي سفيرها بلبنان احتجاجا على التصريحات المستهجنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعت الحكومة اليمنية، أمس، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس، وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان «إن حكومة الجمهورية اليمنية إذ تشير إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفير الجمهورية اليمنية في بيروت إلى الخارجية اللبنانية يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة المليشيا الانقلابية التي أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، فإنها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور».