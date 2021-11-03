شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة طلابية تعريفية لديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، بمبنى الديوان، أمس، عددًا من دارسي ودارسات برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بمعهد الإدارة العامة ممثلين بنادي القانون، الذين يقومون بزيارة تعريفية لديوان المظالم، شملت المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية بالرياض.

وأوضح د. اليوسف، أن البرنامج يسهم في زيادة مدارك الدارسين والدارسات وتراكم الخبرة والمعرفة لديهم، سواءً كان ذلك من خلال الزيارات الطلابية أو التدريب والتطبيق العملي، الذي يُتيح ديوان المظالم للطلاب أصحاب الاختصاص التقديم عليه عبر منصة خبير للتدريب التعاوني.

وحثهم على بذل قصارى الجهد، للاستفادة من كل ما يتوفر لهم من فرص في زيادة معارفهم وتطوير إمكاناتهم، والحرص على البحث عما يدعم تعلمهم من تطبيق واكتساب للمهارات.