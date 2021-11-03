شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 1500م3 فحم وحطب محلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت دوريات حماية الغابات والمراعي التابعة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الأحد الماضي 1536 مترًا مكعبًا من الفحم والحطب المحلي إضافة إلى مخالفات لحي الإبل للأشجار بمركز الفريش غرب منطقة المدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وشارك في حملات التفتيش إلى جانب المركز عدد من الجهات المساندة، وسُجِّلت الكميات المضبوطة ضد مجهول، ويجري البحث والتحري عن المخالفين؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاحتطاب.

يذكر أن الجولة التفتيشية تأتي ضمن جهود المركز في إطار حماية الغطاء النباتي والرقابة عليه، والكشف عن التعديات ومكافحة الاحتطاب، وتنمية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها في مختلف مناطق المملكة.