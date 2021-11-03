شكرا لقرائتكم خبر عن ترقيم 24 ألف متن «إبل» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن م. عبدالعزيز اليوسف: إن محاضرة «ترقيم الإبل»، التي نظمها قسم الإرشاد البيطري، استهدفت التوعية بأهمية الترقيم الإلكتروني للإبل، وكيفية زراعة الشريحة الإلكترونية داخل الحيوان، وطرق عملها، إضافة إلى طرح العديد من الموضوعات التوعوية، التي تهتم بالإبل، وطرق تربيتها، والمحافظة عليها من الأوبئة والأمراض.

وأوضح أن عدد الإبل المرقمة بمحافظة حفر الباطن 24765، وذلك بهدف إنشاء سجل لكل حيوان، يحوي جميع بياناته، والتحسين الوراثي، والكفاءة الإنتاجية، وتحسين صحة الحيوان من خلال السيطرة على الأمراض.

وتابع أن المحاضرة جاءت ضمن برنامج متكامل من المحاضرات والندوات وورش العمل، التي يعدها المكتب؛ لتوعوية وتثقيف الزوار من مهتمين ومربي الإبل بكل ما يخص الثروة الحيوانية، بمختلف أنواعها، وتعريفهم بالخدمات البيطرية، التي يوفرها فرع وزراة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية.