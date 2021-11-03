شكرا لقرائتكم خبر عن بمساحة 12 مليون م2.. اعتماد 19 مخططا في الدمام والخبر وقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن إجمالي عدد المخططات المعتمدة لعام 2021م بلغ 19 مخططًا، 12 منها في مدينة الدمام، و6 في محافظة الخبر، وواحد في محافظة قرية العليا، وأن إجمالي مساحة المخططات بلغ 12.183.185.7 م2.

وأوضحت الأمانة، في إحصائية المخططات المعتمدة منذ بداية العام الجاري 2021م، ضمن إستراتيجيتها للتخطيط العمراني، أن التطبيقات التي تشرف عليها الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالأمانة تسجل المعاملات آليا، مشيرةً إلى تسجيل تطبيق تحديث الصكوك 2646 معاملة، و3714 معاملة في تطبيق الكروكي المساحي، أما تطبيق الفرز الإلكتروني فسجل 3562 معاملة.

وتابعت: سجل تطبيق الزوائد التنظيمية 113 معاملة، وتم اعتماد أكثر من 15 مكتبًا هندسيًا من قبل تطبيق المكاتب الهندسية، وسُجلت 77 معاملة في تطبيق المشاريع الهامة تنوعت بين الاستخدامات الإدارية والتجارية، إضافةً إلى تسجيل 455 طلبًا في تطبيق البيانات المكانية.

وأكملت: بلغ عدد اللوحات والخرائط الرقمية 1200 لوحة، وسجّل تطبيق الاستعلام عن المواقع بالنسبة لحد التنمية أكثر من 120 عملية بحث، وبلغ عدد مستخدمي «مدينتي»، والمستكشف الجغرافي أكثر من 100 ألف مستخدم، مُشيرةً إلى المشاريع الخدمية التي بلغ عدد مراكز الخدمة ضمنها 45 مركزًا، ومستشفيَين.

ولفتت إلى أن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير اعتمد خلال الفترة الماضية الخطة الإستراتيجية لتفعيل نظام المعلومات الجغرافية، وخطة عمل تحديث وتطوير نظام المعلومات الجغرافي، والذي يأتي بهدف تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والتحول بشكل كامل إلى الخدمات الإلكترونية والتي تأتي ضمن إستراتيجية «رقمي».