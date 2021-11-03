شكرا لقرائتكم خبر عن 45 يوما تدريبيا بمختبر التشخيص البيطري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم المختبر التشخيصي البيطري بمحافظة الأحساء، ورشة تدريبية لعدد من المتدربين من كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك فيصل، تمتد لـ45 يوما، تناولت عددا من المواضيع والأمراض ذات الأهمية الطبية المشتركة بين الإنسان والحيوان، وذلك في تخصص الفيروسات والبكتيريا والطفيليات.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، م. إبراهيم الخليل، أن التواصل بين الكلية والمختبر أسفر عن تحديد الإطار

التدريبي المناسب للطلاب والرغبة في تطبيقه، وذلك لما يملكه المختبر من الكوادر المؤهلة علميا والتي تجعله قادرا على التعامل مع مختلف التخصصات الصحية وتقديم ما يناسبهم من معلومات وأساليب علمية تخدم توجهاتهم ومجالاتهم العملية مستقبلا.

وأشار مدير المختبر سليم السنيني، إلى تسخير جميع الإمكانات في تدريب الطلاب مستعينين بأحدث الأجهزة المخبرية المستخدمة في فحص وتحليل العينات، كما يتم قياس المستوى المعلوماتي لدى الطلاب بعد كل موضوع من مواضيع التدريب واستكشاف نقاط التحسين ومراجعتها نظريا وعمليا بغرض ترسيخها والتمكن منها.