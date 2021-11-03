شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل لجان «سيهات» وفق 10 برامج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس إدارة جمعية سيهات شوقي المطرود، إعادة تشكيل اللجان بما يضمن تحقيق الخطة الإستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة مؤخرا، موضحا أن هناك 10 برامج سيتم تشكيل اللجان وفقها، والحرص على وصوله للنضج المؤسسي تماشيا مع الحوكمة، وتحقيق التنمية المستدامة والمضي نحو رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن تقنين الخدمات والتركيز على الجودة من خلال رؤية واضحة هو ما سيضمن الريادة والتميز لجمعية سيهات، وأن العمل في المرحلة القادمة يتطلب الالتزام والجدية والشفافية من جميع منسوبي الجمعية لتحقيق متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الجمعية ستظل معنية بخدمات المستفيدين مع الخدمات الداعمة.

ولفت إلى أن مكتب إدارة الإستراتيجية والتميز سيعنى بمتابعة وتحديث الخطة الإستراتيجية وفق المستجدات والتطورات حتى تحقيق الأهداف بحلول 2026، وهو عمر الخطة الإستراتيجية المعتمدة.

وعقدت الجمعية اجتماعا مع منسوبيها من متطوعين وموظفين، في لقاء مع أعضاء مكتب الإستراتيجية والتميز، وذلك لإشراك المعنيين في مناقشة الخطة الإستراتيجية، والتي سينطلق العمل بها فعليا مع أواخر عام 2021 وحتى عام 2026 م.