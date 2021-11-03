شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الخبرات مع «صحة جدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي، مع مسؤولين من صحة جدة، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المديريات في تقديم وتطوير الخدمات الصحية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030م في نظام التحول الصحي، وذلك خلال استقبالهم أمس؛ للتعرف على هيكلة المديرية.

وكان مركز القيادة والتحكم بالمنطقة الشرقية قد أقام دورة لتدريب المدربين للاستعداد لانطلاقة مركز الاتصال الوطني بالمنطقة، الذي يعتبر منظومة وطنية تدير كل طوارئ ومهددات الصحة العامة بالمملكة.