شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيسا فخريا لـ «السعودية لطب الأسرة والمجتمع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عبدالله الربيش أن تولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود الرئاسة الفخرية للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، سيكون له أبلغ الأثر في تحقيق أهداف الجمعية المنشودة، في ظل المتغيرات الصحية والتطورات التي شهدها العالم، والإنجازات المتوالية، والتي كانت المملكة ضمن الدول التي تصدرت المشهد بالتوعية والأنظمة الصحية العالية الجودة والكفاءة.

ونوه بأن الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، هي جمعية علمية تتبع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، أسست عام 1411هـ، وتستهدف تطوير خدمات طب الأسرة والمجتمع والرعاية الصحية الأولية بالمملكة العربية السعودية، يقع مقرها الرئيسي بمدينة الخبر، ومن أهدافها تقديم البرامج التوعوية، وعقد المؤتمرات وتنظيم الندوات، وتسهيل التواصل بين المتخصصين، وتبادل الخبرات، وتدريب المتخصصين، ونشر الوعي الصحي بين المواطنين وتنمية الفكر العلمي ونشر البحوث والدراسات، وتضم 10 برامج ومشاريع طبية عالية المستوى.

من ناحيته، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية د. شاهر الشهري عن سعادته لقبول صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي «أجفند» تولي منصب الرئاسة الفخرية للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشكل أهمية للجمعية في تعزيز ما حققته من إنجازات عبر تاريخها ومسيرتها الطويلة، بالإضافة إلى تحقيق ما تتطلع إليه الجمعية من توسيع نشاطاتها.