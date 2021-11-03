شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيسا فخريا لـ «السعودية لطب الأسرة والمجتمع» والان نبدء بالتفاصيل
ونوه بأن الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، هي جمعية علمية تتبع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، أسست عام 1411هـ، وتستهدف تطوير خدمات طب الأسرة والمجتمع والرعاية الصحية الأولية بالمملكة العربية السعودية، يقع مقرها الرئيسي بمدينة الخبر، ومن أهدافها تقديم البرامج التوعوية، وعقد المؤتمرات وتنظيم الندوات، وتسهيل التواصل بين المتخصصين، وتبادل الخبرات، وتدريب المتخصصين، ونشر الوعي الصحي بين المواطنين وتنمية الفكر العلمي ونشر البحوث والدراسات، وتضم 10 برامج ومشاريع طبية عالية المستوى.
من ناحيته، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية د. شاهر الشهري عن سعادته لقبول صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي «أجفند» تولي منصب الرئاسة الفخرية للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشكل أهمية للجمعية في تعزيز ما حققته من إنجازات عبر تاريخها ومسيرتها الطويلة، بالإضافة إلى تحقيق ما تتطلع إليه الجمعية من توسيع نشاطاتها.