شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه برفع مؤشرات الأداء للخروج بمشاريع نوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس المنطقة، على ضرورة متابعة إنجاز المشاريع والحرص على رفع نسب مؤشرات الأداء؛ لضمان الخروج بمشاريع نوعية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة «يحفظها الله».

متابعة الأداء

وشدد سموه، خلال ترؤسه جلسة الدورة الرابعة من الفترة السابعة للعام المالي 1442/ 1443هـ لمجلس المنطقة الشرقية في قاعة اجتماعات المجلس بمبنى الإمارة، أمس، على متابعة أداء المقاولين المنفذين للمشاريع ومعالجة أي قصور أو مشكلات قد تحدث بشكل عاجل، والتكامل بين الجهات لتحقيق نتائج إيجابية.

مسيرة تنموية

واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، وأوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة م. بندر السبيعي أن مجلس المنطقة اطلع على حالة إقفال المشاريع المعتمدة للعام المالي 1442/ 1443هـ، ونسب إنجازها لبعض الجهات الحكومية الممثلة في المجلس والمواضيع، التي تمت دراستها من قبل اللجان التابعة لمجلس المنطقة، والتوصيات، التي خرجت بها، والمشتملة على عدد من المواضيع المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين، وما تم التوصل إليه من توصيات، واعتمد المجلس عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة المسيرة التنموية بالمنطقة.

استعداد للأمطار

وفي ختام الاجتماع، قدم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية شكره للجميع وحث الجهات الحكومية ذات العلاقة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار لهذا العام، وما قد يصاحبها من جريان للسيول وتجمعات للمياه في الأحياء السكنية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة ما قد ينجم من تلك الآثار ووفق المهام والمسؤوليات لكل جهة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على الوطن نعمتي الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة «يحفظها الله».