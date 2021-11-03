شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: تعديلات بالنظام «الصحي» والإجراءات الجزائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء، على تعديل المادة «الخامسة والعشرين» من نظام الإجراءات الجزائية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/2» وتاريخ 22/1/1435هـ - لتكون بالنص الوارد في القرار.

وأقر المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي، تعديل الفقرة «أ» من المادة «السادسة عشرة» من النظام الصحي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/11» وتاريخ 23/3/1423هـ - لتصبح بالنص الوارد في القرار، واعتماد الحساب الختامي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، عن عام مالي سابق، وقيام صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات الثقافية بتفويض من يراه لممارسة أي اختصاصات نقلت من وزارة السياحة إلى وزارة الثقافة فيما يتصل بنشاط التراث الوطني.

وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، معربا عن إدانته للتفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي، والتأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن وشعبه الشقيق، ودعوة الأطراف كافة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، والتقارير السنوية لوزارة الداخلية، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء اطلع على فحوى المباحثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب.

ضوابط تصدير «فائض» الآلات الزراعية

أقر مجلس الوزراء، تعديل الفقرة «2» من البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم «229» وتاريخ 3/8/1429هـ المعدل لضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

حلول رائدة لتحديات الاستثمار

استعرض مجلس الوزراء جملة من النشاطات في المملكة خلال الأسبوع، ومنها النسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي جمعت قادة ورؤساء وممثلين من حكومات وشركات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول رائدة تتصدى للتحديات، وما شهدته من توقيع اتفاقيات وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لقطاع الاستثمار.

التأكيد على تضامن دول مجلس «التعاون»

دعم التعافي من الأزمات العالمية اقتصاديا وصحيا

أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما -رعاه الله- بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما جرى خلالهما من التأكيد على تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.

تناول مجلس الوزراء، مجمل أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية، وما أكدته المملكة خلالها من استمرارها في دورها القيادي لدعم التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، والحرص على تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في دول المجموعة والعالم أجمع.

تطوير التعاون السعودي - اليوناني

نوه مجلس الوزراء، بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية اليونان إلى المملكة، من مضامين تناولت أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره في المجالات كافة، وموقف البلدين تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة بشأنها.

تباحث إسلامي بين المملكة وبنين

فوض مجلس الوزراء، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والأمن العام في جمهورية بنين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون فكري مع الاتحاد الأوروبي

وافق مجلس الوزراء، على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي.

”الخليج 365” تهنئ

وافق مجلس الوزراء، على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: د. عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم آل عوين إلى وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون الأفواج» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة الداخلية، د. محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري إلى وظيفة «مستشار تعليمي» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة التعليم، رياض بن دخيل بن عبدالرحمن الدخيل إلى وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة التعليم.