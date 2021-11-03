شكرا لقرائتكم خبر عن 45 إصابة بـ«كوفيد 19» و48 متعافيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة ، أمس، 45 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتعافي 48 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 59 حالة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548711 حالة، وعدد حالات التعافي 537653 حالة، فيما سُجّلت حالتا وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8798 حالة . ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.