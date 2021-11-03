شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. ثاني إجازة مطولة خلال العام الدراسي الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتمتع الطلاب والطالبات بثاني إجازة مطولة في العام الدراسي الحالي، تبدأ مع نهاية دوام اليوم الأربعاء وتمتد حتى السبت المقبل.

وكانت وزارة التعليم وضعت 7 إجازات مطولة خلال العام الدراسي الجاري تشمل يومين قبل الإجازة الأسبوعية أو بعدها مباشرة، لتصبح من 3 إلى 4 أيام، بخلاف الإجازات الأخرى في نهاية كل فصل دراسي، والأعياد ونهاية العام الدراسي.

وتشمل الإجازة المعلمين وشاغلي الوظائف بجميع إدارات ومكاتب التعليم، الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60 %، ومديري مكاتب التعليم ومساعديهم وشاغلي الوظائف الإدارية.