محمد بن مسعود - الدمام - ”المشاط”: اليمن تصنع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية من ”الصفر”

قال مهدي المشاط رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى، إن اليمن تصنع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية من “الصفر”؛ في إشارة الى العدم، مع انقطاع المرتبات، ومعاناة الملايين من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وذكر المشاط خلال لقاء برئيس ما تسمى الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار منير القاضي، التي أنشأت بدعم وتخطيط “إيراني”، بأن ” اليمن مليء بالمبدعين وأصحاب العقول الفذة والمقتدرة التي استطاعت خلال الست السنوات أن تصنع من الصفر الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ذات المديات البعيدة”.

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وأضاف: ” ومثلما استطاعت ما اسماها القوات المسلحة (المليشيا الحوثية) صناعة المستحيل، نحن على يقين أن اليمن فيه من الشباب المبدع والمبتكر الذي يستطيع أن يبهرنا باختراعاته وابتكاراته في خدمة المجتمع وبناء اليمن الجديد”.

وتثير أحاديث المشاط، سخرية واسعة، في ظل الظرو ف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها ملايين اليمنيين، وخصوصا أساتذة الجامعات والعلماء والمهندسين منذ انقلاب الحوثيين على الاجماع الوطني، وما تلاه بسنوات من انقطاع للمرتبات وانهيار للريال اليمني.