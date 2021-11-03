محمد بن مسعود - الدمام - القرنفل على الريق .. معجزة ربانية تعالج الكثير من الأمراض وتحل مشاكل يعاني منها كثير من الرجال والنساء

القرنفل هو نبات عطري، يحتوي على قيمة غذائية مهمة، أبرزها الألياف والفيتامينات والمعادن كالحديد والأملاح المعدنية كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، ومجموعة من المركبات المهمة للصحة كمضادات الأكسدة.

ويستخدم مع التوابل في تحضير بعض أنواع الأطعمة، بالإضافة إلى المشروبات الساخنة، وله العديد من الفوائد الصحية على جسم الإنسان.

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فوائد تناول القرنفل على الريق

للقرنفل فوائد صحية كثيرة لجسم الإنسان، وفي السطور التالية سنذكر لكم فوائد تناوله في الصباح

1- التخلص من بكتيريا الفم ومشاكل اللثة، خصوصا في الفترة الصباحية التي يكون فيها الفم برائحة غير محببة، بالإضافة إلى تخفيف ألم الأسنان لاحتوائه على مركب يعمل كمخدر موضعي.

2- خلال الفترة الصباحية تكون أحماض المعدة مرتفعة، وبتناولك لحبة من القرنفل ستتخلصين من السموم التي تتمركز في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى طرد الغازات وانتفاخ البطن.

3- يعدل مستوى السكر في الدم.

4- يحفز الدورة الدموية وينشط العقل، مما يقضي على الأرق وحالات التشوش.

5- يعتبر محسن للمزاج ومضاد للاكتئاب، لهذا في حال وضعتم حبة من القرنفل صباحا في فمكم، سيمر يومكم أقل ضغطا وتوترا.

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7- دفعة قوية لإنعاش ذاكرتك، تقدمها لك حبات القرنفل إذا تم مضغها والاستفادة من خصائصها.

8- علاج التهاب الحنجرة واللوزتين أيضا من خصائص القرنفل.

9- القضاء على الغثيان الصباحي والقيء بسهولة وفعالية.

فنان مصري شهير يعود للحياة بين يدي الطبيب الشرعي الذي فقد عقله وخرج يجري في الشوارع كالمجنون

– التفاعل مع الأدوية المستخدمة مثل الأسبرين، والوارفرين، والإيبوبروفين؛ لذا ينصح أخذ استشارة الطبيب قبل إضافة كميات كبيرة منه إلى النظام الغذائي.

– يمكن أن يتسبب الاستخدام المتكرر للزيت في الفم أو على اللثة في بعض الأحيان في تلف اللثة، ولب الأسنان، والجلد، والأغشية المخاطية.

– قد يكون الزيت قاتلاً في بعض الأحيان خصوصاً عند الأطفال، فهم أكثر عرضة لهذه الأضرار الخطيرة مثل تلف أو فشل الكلى والكبد.

– يمكن أن يؤدي استخدام زيت القرنفل غير المخفف إلى الغثيان، والقيء، والتهاب الحلق، وخدر، واضطرابات في الدم.

– كما يمكن حدوث صعوبة في التنفس.

– يمكن أن يؤدي الزيت إلى اضطرابات النزف في الحالات الجراحية، ويبطئ من تخثر الدم؛ نظراً لاحتوائه على مادة الأوجينول فقد يكون استخدام الزيت أو قرنفل منقوع قاتلاً إذا استخدموا بكميات كبيرة؛ لذا يجب التوقف عن استخدامهم مدة أسبوعين على الأقل قبل الجراحة.

– لا توجد معلومات كافية حول سلامة استخدام القرنفل للحامل أو المرضع في الجرعات الطبية؛ لذا ينصح بتجنب استخدام القرنفل للحمل وأثناء الرضاعة.