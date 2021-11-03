محمد بن مسعود - الدمام - بعد ساعات من إعلان اقترابها من البوابة الجنوبية للمدينة.. قوات الحوثي تصدر بيانا جديدا بشأن مأرب

اعترفت قوات الحوثي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تعرضها لضربات موجعة في جبهات القتال بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وجاء ذلك الاعتراف بعد ساعات من إعلان قوات الحوثي الاقتراب من البوابة الجنوبية لمدينة مأرب، بعد سيطرتهم على منطقة العمود شمالي مديرية الجوبة.

قد يهمك ايضاً

وقالت قوات الحوثي، إن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهدف بأكثر من 30 غارة جوية، مواقع وتجمعات في جبهات مأرب.

وأوضحت، أن طيران التحالف استهدف ب 18 غارة تعزيزات ومواقع للحوثيين في مديرية الجوبة، فيما استهدف ب12 غارة تجمعات وآليات عسكرية في مديرية صرواح.

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي، يحي سريع، إن قوات الحوثي باتت على مقربة من نقطة الفلج عند البوابة الجنوبية لمدينة مأرب، بعد سيطرتهم على منطقة العمود شمالي مديرية الجوبة.

وزعم بأن قوات الحوثي أصبحت على مشارف مدينة مأرب من عدة جهات، وتواصل التقدم، مؤكدا استمرار هجومهم حتى استكمال السيطرة على ما تبقى من المحافظة.