محمد بن مسعود - الدمام - عاجل: طارق صالح يكشف عن سبب عدم مشاركته مع الجيش الوطني في معارك مأرب ضد الحوثيين

وجه مصدر عسكري في قيادة ما يسمى المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح اتهامات مباشرة لقبائل مارب وقيادات تابعة للجيش الوطني، بشأن ما اسماه احتضان الحوثيين والانضمام إلى صفوفها.

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وقال المصدر: إنه “ضرب من الخيال أن تشارك الوية المقاومة الوطنية حراس الجمهورية في معارك مارب، مشيرا إلى انحياز القبائل في 12 مديرية بمحافظة مارب مع الحوثيين واستقبالها استقبال الفاتحين”.

لافتا إلى أن “كل تلك المواقف غير المتوقعة التي ابدتها قبائل مارب جعلت من قيادة المقاومة الوطنية تلغي فكرة ارسال أي قوات من الساحل الغربي إلى محافظة مارب”.

واضاف: : “على الجميع أن يعي الوضع الحالي في محافظة مارب”، وأضاف: “لولا الحاضنة الشعبية التي لاقتها جماعة الحوثي لما تقدمت شبرا واحدا في مارب”.

وأوضح أن قائد المقاومة الوطنية رئيس ما يسمى المكتب السياسي العميد طارق صالح، الخليج 365 وأن أبدى استعداده للمشاركة في معارك مارب، إلا أن انقلاب قبائل مارب كان مفاجئا للمقاومة الوطنية ما دفعها لتغيير موقفها حد وصفه.