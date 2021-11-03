عاجل : مقتل طارق صالح شمال المخا

محمد بن مسعود - الدمام - أبلغ مصدر خاص عن مقتل مواطن قبل قليل في مدينة المخا غرب محافظة تعز وسط البلاد. وأضاف المصدر ان طارق صالح الزرنوقي قتل بسبب خلافات اسرية شمال المدينة. قد يهمك ايضاً ولفت بالقول ان المسلح لاذ بالفرار بعد ارتكابه للجريمة في احدى عزل المدينة. ونوه ان طارق صالح نقل الى اطباء بلا حدود في المخا.

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