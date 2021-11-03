محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : المجلس الانتقالي يعلن اندلاع معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة (بيان)
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الثلاثاء، اندلاع معارك عنيفة، بمختلف أنواع الأسلحة، بين القوات الحكومية، وقوات الحوثي، في جبهة “كرش” بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).
وقال المتحدث العسكري باسم المجلس الانتقالي، محمد النقيب، إن المعارك اندلعت في جبهة “كرش”، بعد هجوم واسع شنته قوات الحوثي على مواقع القوات الحكومية ف الجبهة ذاتها.
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وأكد في بيان نشره على تويتر، أن القوات الحكومية تمكنت من التصدي لهجوم حوثي في جبهة كرش، وإفشال محاولة تسلل تجاه قطاع الشريجة.
وأشار المتحدث العسكري باسم المجلس الانتقالي، إلى أن قوات الحوثي استخدمت في الهجوم، مختلف الاسلحة الهجومية، مؤكدا أن القوات الحكومية تمكنت من إخماد نيرانها واجبرت عناصرها المهاجمة على الفرار وسط سقوط صرعى وجرحى.
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