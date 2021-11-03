محمد بن مسعود - الدمام - معارك فاصلة الآن جنوب مأرب.. ومصادر تكشف حقيقة سقوط ”العمود” بيد الحوثيين

تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، في هذه الاثناء، معارك هي الأعنف، ضد قوات الحوثي في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وأكدت مصادر ميدانية، أن المعارك الآن على أشدها بين القوات الحكومية وقوات الحوثي في منطقة العمود بمديرية الجوبة.

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وعن مزاعم قوات الحوثي السيطرة على منطقة “العمود”، اكدت المصادر أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن سيطرة الحوثيين على المنطقة الواقعة في مديرية ‎الجوبة جنوبي المحافظة.

وفي وقت سابق، زعم المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي، يحيى سريع، سيطرتهم على منطقة العمود والتقدم باتجاه البوابة الجنوبية لمدينة مأرب.