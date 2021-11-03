محمد بن مسعود - الدمام - عاجل الآن.. قيادي حوثي يكشف عن تفاصيل صادمة بشأن تسليم مدينة مارب

كشف القيادي البارز ونائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي، عن مساعٍ داخل حزب الإصلاح لتسليم ما تبقى من محافظة مأرب للحوثيين. وقال العزي في تغريدة على تويتر: ”لنا في الإصلاح إخوة وخصوم وتجري داخل الحزب مشاورات حثيثة لحقن الدم وتسليم مديريتي المدينة والوادي للدولة، خاصة وأن المديريتين هما كل ما تبقى من العظيمة مأرب”. قد يهمك ايضاً وأضاف العزي: ”إنني أرجو أن يتغلب خيارهم على شرارهم وأن يدرك المتعنتون منهم بأن ركوب الرأس في معركة محسومة النتائج عمل غير حكيم وتضحية صفرية لا أكثر”.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل الآن.. قيادي حوثي يكشف عن تفاصيل صادمة بشأن تسليم مدينة مارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.