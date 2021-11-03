الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تجري جلستها الخريفية عبر الفيديو

محمد بن مسعود - الدمام - ستجري الجمعية البرلمانية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جلستها الخريفية في 3-4 تشرين الثاني/نوفمبر عبر الفيديو، وسيشارك الوفد الروسي في فعاليتها.

زيوريخ – سبوتنيك. وأشار المكتب الصحفي للجمعية، إلى أن اليوم الأربعاء ستجري جلسة اللجنة الدائمة للجمعية، ستخاطب خلالها رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون، مارغاريتا سيديرفيلت، والأمين العام للجمعية روبيرتو مونتيلا.

أما يوم الخميس، من المخطط أن تجري جلسة منتدى البحر المتوسط التابع للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمؤتمر البرلماني “التحديات القائمة في مجال الأمن: الوضع في أفغانستان”.

ومن المرتقب أن يشارك في المؤتمر رؤساء اللجان العامة الثلاث للجمعية، إلى جانب مديرة مركز منظمة الأمن والتعاون لشؤون منع النزاعات، ونائبة مدير مكتب منظمة الأمن والتعاون توولا يوريوليا.

وصرح أحد رؤساء الوفد البرلماني الروسي، فلاديمير جباروف، أن نواب مجلس الدوما وأعضاء مجلس الاتحاد سيشاركون في فعاليات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما فيها المؤتمر حول أفغانستان.

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