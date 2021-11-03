البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا “الحوثي” طائرتين مسيرتين تجاه جازان

دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه جازان.
وحذر البرلمان العربي في بيان له الليلة، من خطورة استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لميليشيا الحوثي، مطالباً بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وحاسم لمواجهة إجرام الحوثي.
وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكداً تضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.
03 نوفمبر 2021 – 28 ربيع الأول 1443 01:00 AM
أشاد بكفاءة ويقظة الدفاعات السعودية وتمكنها من اعتراض الطائرتين وتدميرهماالبرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا “الحوثي” طائرتين مسيرتين تجاه جازان
دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه جازان.
وحذر البرلمان العربي في بيان له الليلة، من خطورة استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لميليشيا الحوثي، مطالباً بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وحاسم لمواجهة إجرام الحوثي.
وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكداً تضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.
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