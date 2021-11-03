وفاة الفنان السوري صباح فخري

محمد بن مسعود - الدمام - نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السورية أمس الثلاثاء الفنان السوري الكبير صباح فخري عن عمر يناهز 88 عامًا.

وقال نجله أنس فخري: «لقد تُوفي والدي في دمشق وفاة طبيعية، توقف قلبه عن النبض وغادرنا».

وأضاف «في قلوبنا حزن كبير. لا أعرف ماذا أقول، إنها خسارة كبيرة للفن السوري». وشدّد على أن الراحل «عاش كأسطورة حيّة والأسطورة لا تموت، وسيبقى أسطورة حلب وسوريا».

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديرًا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

ويُعد الفنان الراحل أحد المطربين الكبار للأغنية، ومن المطربين الذين اشتهروا بالفن العربي الأصيل، واسمه الحقيقي صبحي أبوقوس، ولكن سبب تسميته «صباح فخري» نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي، الذي اهتم به ورعى موهبته.