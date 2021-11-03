الصحفيان الفائزان بجائزة نوبل للسلام سيتسلّمان الجائزة 10 ديسمبر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة نوبل النرويجية أن الصحفيين الاثنين الفائزين بجائزة نوبل للسلام سيتسلمان الجائزة في احتفال يقام في أوسلو في 10 ديسمبر المقبل، على عكس باقي جوائز نوبل التي تُسلم في استوكهولم، والتي ألغيت احتفالات تسليمها للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كوفيد-19.
وفازت الصحفية الفلبينية ماريا ريسا، والصحفي الروسي دميتري موراتوف، بالجائزة لهذا العام.
وتُسلّم جائزة نوبل للسلام وحدها في أوسلو بينما تُسلم باقي الجوائز في استوكهولم.
وقالت لجنة نوبل النرويجية في بيان، إنها قررت إقامة الاحتفال بجائزة نوبل للسلام هذا العام في مقر بلدية أوسلو. وأضافت أنها تتوقع حضور الصحفيين لاستلام الجائزة. ويأتي القرار معاكسًا لقرار مؤسسة نوبل في استوكهولم إلغاء الاحتفالات الفعلية بسبب الجائحة للعام الثاني على التوالي.
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