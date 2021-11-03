محمد بن مسعود - الدمام - “الكريديس”: جرى إيقاف المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة ضبطت (26) شخصًا لمخالفتهم الإجراءات التنظيمية المعتمدة في أحد المواقع الترفيهية بمدينة الرياض أثناء إحدى الفعاليات، وجرى إيقاف المتهمين، واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم. 03 نوفمبر 2021 – 28 ربيع الأول 1443 12:51 AM “الكريديس”: جرى إيقاف المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم “شرطة الرياض” تطيح بـ26 شخصًا خالفوا الإجراءات التنظيمية بالمواقع الترفيهية “شرطة الرياض” تطيح بـ26 شخصًا خالفوا الإجراءات التنظيمية بالمواقع الترفيهية صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة ضبطت (26) شخصًا لمخالفتهم الإجراءات التنظيمية المعتمدة في أحد المواقع الترفيهية بمدينة الرياض أثناء إحدى الفعاليات، وجرى إيقاف المتهمين، واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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