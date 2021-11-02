محمد بن مسعود - الدمام - اللواء ”العرادة” يصدر توجيهات عاجلة لمواجهة الوضع الطارئ بمأرب أصدر محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، الثلاثاء، توجيهات عاجلة للسلطة المحلية، لمواجهة الوضع الطارئ في المحافظة. ووجّه اللواء العرادة الجهات المختصة بمضاعفة الجهود وتسخير كافة الإمكانات لمواجهة الوضع الطارئ الناجم عن عملية التهجير القسري والنزوح لعشرات الآلاف من مواطني مديريات مأرب الجنوبية بسبب التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإيرانية. قد يهمك ايضاً وبحسب الموقع الرسمي لأخبار محافظة مأرب، فإن وجيهات اللواء العرادة قضت بتوفير الاحتياجات العاجلة وتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لتجاوز الوضع الإنساني الصعب الذي سببته مليشيا الحوثي الإيرانية بجرائمها الإرهابية وقصفها للمنازل والقرى والمزارع بالصواريخ البالستية ومختلف أنواع الأسلحة. بدورها، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، إنها سجلت منذ مطلع سبتمبر الماضي وحتى اليوم نزوح أكثر من 55 ألف مواطن إلى أطراف مديرية الجوبة، ومدينة مأرب ومديرية مأرب الوادي، جراء تصعيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وأشاد ‏مدير الوحدة التنفيذية لإدارة ‎مخيمات النازحين، باهتمام ‎محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ومتابعته الحثيثة والمستمرة للجنة الفرعية للإغاثة والوحدة التنفيذية والجهات ذات العلاقة باستيعاب النازحين وتوفير الاحتياجات العاجلة.

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